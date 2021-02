13:52 Uhr

Ulmer Schauspieler Jonathan Berlin outet sich im SZ-Magazin

Der Ulmer Jonathan Berlin, aufgewachsen in Günzburg, ist einer der 185 Menschen, die sich im Magazin der Süddeutschen Zeitung als lesbisch, schwul, bi, queer oder trans geoutet haben.

Von Veronika Lintner

"Wir sind schon da" - unter diesem Motto haben sich jetzt 185 Schauspieler und Schauspielerinnen als lesbisch, schwul, bisexuell, queer oder trans geoutet. Im Magazin der Süddeutschen Zeitung, vom 4. Februar, fordern sie mehr Anerkennung, Sichtbarkeit und Vielfalt in der Kulturbranche, in Film, Theater und Fernsehen. Zu den prominentesten unter den 185 zählen Ulrich Matthes, "Dark"-Star Mark Waschke, die Tatort-Kommissarin Karin Hanczewski - und Jonathan Berlin, ein Schauspieler aus Ulm, aufgewachsen in Günzburg.

"Wir sind schon da": Jonathan Berlin outet sich im SZ-Magazin

Berlin äußert sich persönlich und eröffnet das Interview im Magazin: "Ich habe das Gefühl, dass die Zeit sehr reif dafür ist. Es ist für mich fast ein Akt der Selbstliebe", erklärt der Ulmer. "Ich meine längst, dass ich Teil einer offenen, diversen Gesellschaft bin, aber dazu gehört eben auch, dass Minderheiten sichtbar sind. Und wenn ich dann zurückdenke, was mir als Jugendlichem gefehlt hat, um damit vielleicht früher freier umgehen zu können, dann wären das Schauspieler*innen gewesen, die zeigen, dass sie das offen leben."

Jonathan Berlin - ein Schauspieltalent aus Ulm

Jonathan Berlin wurde 1993 in Ulm geboren, wuchs in Günzburg auf und sammelte erste Bühnenerfahrung am Theater Ulm. Nach der Ausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule spielte er in den Münchner Kammerspielen und übernahm Rollen in Filmen wie "Kruso" und "Die Freibadclique". Gerade dreht er den Film "Der Passfälscher".

