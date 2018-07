vor 36 Min.

Ulmer Vh bekommt zusätzliche Räume

Der Eingang des Einsteinhauses am Kornhausplatz.

Die Räume im Einsteinhaus am Kornhausplatz reichen nicht. Jetzt gibt es eine neue Möglichkeit in direkter Nachbarschaft.

Von Sebastian Mayr

Die Ulmer Volkshochschule bekommt zusätzliche Räume – und das in unmittelbarer Nachbarschaft. Zum 1. August bezieht die Bildungseinrichtung ein früheres Notariat am Kornhausplatz.

Schon seit längerem genügt der Platz im Vh-Gebäude nicht, weil die Zahl der Kurse und der Teilnehmer immer weiter wächst. Die Angebote in den Bereichen Fremdsprachen und Allgemeinbildung sollen noch stärker ausgeweitet werden. Klassenzimmer der städtischen Schulen kommen für die Vh nicht in Frage, weil sie für den Ganztagsunterricht benötigt werden. Die Räume, die es gibt, nutzt die Einrichtung bereits jetzt, vor allem in der Zeit von 17 bis 22 Uhr. Einen Ausweg soll das frühere Notariat bieten, das rund 300 Quadratmeter groß ist. Der Eigentümer hat nach Angaben der Stadtverwaltung zugesagt, einen Großteil der Umbaukosten für die früheren Kanzleiräume zu tragen. 60000 muss die Stadt beisteuern.

Ab 1. August kann die Vh einziehen, die Miete muss erst ab 1. Januar 2019 bezahlt werden. Der Vertrag ist auf zehn Jahre ausgelegt. Wegen der Mietkosten steigt auch der Zuschuss, den sie Stadt der Vh gewährt. Ab dem kommenden Jahr unterstützt Ulm die Einrichtung mit 645900 Euro. Der Sozialausschuss hat dem in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich zugestimmt.

