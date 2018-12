16:16 Uhr

Ulmer Weihnachtsmarkt: Keime auf Glühweintassen

Der SWR findet Erreger in auffälliger Anzahl auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt.

In der SWR-Sendung Marktcheck wurden unter anderem auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt erhöhte Keimzahlen von haut -und schleimhautbesiedelnden Bakterien entdeckt. Kein Einzelfall: Bei rund einem Drittel der Proben aus Mainz, Mannheim, Stuttgart und Ulm waren Keime in auffälliger Anzahl nachzuweisen. Abklatschproben von insgesamt 22 Tassenrändern kamen ins Labor.

Frank Günther, Leiter der Krankenhaushygiene am Uni-Klinikum Marburg, gibt in der Sendung aber grundsätzlich Entwarnung: Die Keime, die in den Proben festgestellt wurden, könnten gesunden Menschen zwar nicht gefährlich werden. Prinzipiell könnten in einem Umfeld, in dem die von seinem Labor gefundenen Keime überlebt haben, aber auch Herpesviren oder Erreger von Magen-Darm-Infektionen gedeihen.

In einer Tasse eines Ulmer Glühweinstandes wurden erhöhte Keimzahlen von haut -und schleimhautbesiedelnden Bakterien gefunden. Dies könnte laut Günther darauf schließen lassen, dass die untersuchte Tasse überhaupt nicht gespült wurde. Die in der Sendung angesprochenen Beschäftigen des Glühweinstandes sprechen von mutmaßlichen bedauerlichen Einzelfall. Die Tassen würden bei mindestens 72 Grad sterilisiert. (az)

