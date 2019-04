15:12 Uhr

Ulmer Zoll nimmt Baustellen unter die Lupe

Die Ulmer Behörde legt den Fokus auf Schwarzarbeit und Mindestlohn-Verstöße und will das Personal dafür deutlich aufstocken. Denn der Schaden ist gigantisch.

Von Sebastian Mayr

Die Arbeiter nehmen es locker, sie sind Kontrollen gewöhnt. Ein gutes Dutzend Zöllner überprüft an diesem Donnerstagvormittag eine Baustelle in der Ulmer Wörthstraße. Gegenüber der Lidl-Filiale sollen rund 100 Wohnungen entstehen. In Zweierteams befragen die Beamten die Bauarbeiter. Einer der ersten ist ein bulliger Kranführer mit Vollbart. „Schreiben Sie die Stunden selbst auf oder macht das die Bauleitung? Wie ist das mit den Überstunden? Urlaub wird bezahlt, nehme ich an?“, fragt der Zöllner. Für den Maschinisten ist das fast schon Routine. Zum dritten Mal wird er bei einer Kontrolle befragt, berichtet der Mann später. „Am Anfang war es schon komisch“, erinnert er sich. Einige Meter weiter ruft einer der Poliere lautstark Namen: Er schickt die nächsten Männer zu den Beamten. Die Kontrollen sollen zügig vorangehen, damit die Baustelle weiterlaufen kann.

Zoll-Chef Rainer Bühler weiß, was viele Beobachter aus den Kontrollen schließen: Da wird jemand unter die Lupe genommen, der etwas Verbotenes getan hat. Bei einem Metzger auf der Alb oder einem Gastronomiebetrieb könne das problematisch sein. Deshalb betont der Behördenleiter: „Das sind keine gezielten Fahndungsaktionen. Wir überprüfen verdachtsunabhängig.“

Zoll Ulm: Schwarzarbeit und Mindestlohn-Verstöße im Fokus

Das gilt nicht nur bei Schwarzarbeit-Kontrollen. Bei einer großen Aktion hat der Zoll im vergangenen Jahr Shisha-Bars durchsucht und rund 200 Kilo Tabak beschlagnahmt. In Ulm durchkämmten die Beamten eine zweistellige Anzahl an Lokalen. „Da haben wir ein bisschen auf den Busch geklopft“, berichtet Pressesprecher Hagen Kohlmann. Er spricht von einem „guten pädagogischen Effekt“. Die Betreiber hätten danach einiges verändert (hier lesen Sie mehr dazu). Bei einer anderen Aktion nahmen sich die Zöllner Nagelstudios im Bodenseekreis vor und stellten fest, dass sich einige Beschäftigte illegal in Deutschland aufhielten.

Lesen Sie auch: Mit Röntgenstrahlen gegen Schmuggler

Derzeit arbeiten 160 Beschäftigte im Sachgebiet Finanzkontrolle Schwarzarbeit, nach und nach soll der Bereich auf mehr als 200 Frauen und Männer aufgestockt werden. Neben jungen Leuten, die ausgebildet werden, setzt der Zoll seit März auch auf Quereinsteiger. Man wolle noch intensiver kontrollieren und sichtbarer werden, kündigt Sachgebietsleiter Henrik Schmieding an: „Das macht uns vielleicht nicht überall beliebt, aber es ist unser Auftrag.“

Komplizierte Kontrollen durch das Hauptzollamt Ulm

Die Arbeit ist vielschichtig und kompliziert. Überprüfungen wie auf der Baustelle, in den Shisha-Bars oder den Nagelstudios machen bloß rund ein Viertel der Tätigkeit aus. Die Zöllner prüfen Unterlagen und gleichen sie mit denen aus der Buchhaltung und vom Steuerberater eines Unternehmens ab. Zahlt die Firma ordnungsgemäß? Hat ein Unternehmen Arbeiter ohne Erlaubnis verliehen? Wie sieht es mit der Krankenversicherung aus? Die Behörde muss viele Fragen klären, die Verfahren ziehen sich oft über Monate oder Jahre. Der aufgedeckte Beitragsschaden für die Sozialversicherungen ist immens: mehr als acht Millionen Euro. Ergebnisse der Ermittlungen waren insgesamt 2,6 Millionen Euro Straf- und Bußgelder sowie 48 Jahre Haft.

Einen besonderen Fokus legen die Kontrolleure auf Mindestlohn-Verstöße. Bei Sonderprüfungen nahmen sich 100 Zöllner mehr als 1000 Arbeitnehmer und 140 Unternehmen zwischen Ostalb und Bodensee vor. Ihre Schwerpunkte legten sie auf den Einzelhandel, auf Gastronomie, Kurierdienste und Messebau. Im Fokus liegen aber auch andere Branchen, in denen es viele Regeln und häufige Verstöße gibt: zum Beispiel Gebäudereinigung und das Baugewerbe.

Waffen, Drogen, Fälschungen: Zoll findet Schmuggelware

Insgesamt sind 2018 im Zuständigkeitsbereich der Behörde 700000 Euro Mindestlohn nicht bezahlt worden. Der wohl spektakulärste Fall des vergangenen Jahres stammt von einer Ulmer Großbaustelle: Ein Subunternehmer des 200-Millionen-Euro-Projekts Sedelhöfe hatte seine Arbeiter nicht bezahlt. Nach einem anonymen Hinweis kontrollierte der Ulmer Zoll die Baustelle (Hier lesen Sie mehr zum Thema).

Dass die Zöllner den Bereich Finanzkontrolle Schwarzarbeit weiter ausbauen, ist nur ein Grund für den Personalanstieg. Der andere ist der Brexit – „wenngleich Ulm nicht am Ärmelkanal liegt“, sagt Behördenleiter Bühler. Er rechnet damit, dass der Zoll durch regionale Exporte nach Großbritannien zusätzlich Arbeit bekommt. Derzeit arbeiten rund 800 Beschäftigte für die Behörde, die ihren Sitz in der Ulmer Weststadt hat.

Die Zöllner kümmern sich nicht nur um Schwarzarbeit. Durch Kfz-Steuer, Einfuhrumsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Zölle nahm die Behörde im Vorjahr rund 2,3 Milliarden Euro ein. Sie fertigten 7,8 Millionen Ausfuhr- und 363000 Einfuhrsendungen sowie 60000 Pakete ab. Dabei hält sich nicht jeder an die Regeln. Die Beamten fanden in den Sendungen, in Autos und bei überprüften Personen unter anderem 14 Kilogramm Rauschgift, mehr als 90000 Schmuggelzigaretten sowie knapp 90 illegale Waffen und Waffenteile. Zudem entdeckten sie fast 10000 gefälschte Markenartikel, mehr als 60000 illegale Arzneimittel und gut 3000 technisch unsichere Produkte.

Themen Folgen