vor 18 Min.

Ulmer können ihre Finger nicht von Einstein lassen

So etwas hat Konzeptkünstler Ottmar Hörl noch nicht erlebt: Kaum standen die 500 Einstein-Figuren auf dem Münsterplatz, stellten sie die Bürger um.

Von Dagmar Hub

Die Ulmer haben Albert Einstein gegenüber keine Berührungsängste: So etwas wie in Ulm habe er noch mit keiner seiner seriellen Skulpturen im öffentlichen Raum erlebt, sagte der international renommierte Konzeptkünstler Ottmar Hörl gestern im Stadthaus bei einer gut besuchten mittäglichen Talkrunde mit Ulms Kulturbürgermeisterin Iris Mann und Stadtarchivdirektor Michael Wettengel. „Es war Wahnsinn!“ Hörl konnte die 500 graugrünen, blauen und bronzefarbenen Einstein-Figuren aus PVC am Samstag auf dem Münsterplatz für seine Aktion „Mensch Albert“ kaum aufbauen – schon kamen Kinder und spielten begeistert mit den Figuren.

In der Nacht mussten die Figuren bewacht werden; eine der farbigen Einstein-Kopien wurde sogar von einer Junggesellenabschied-Gruppe entführt und später wieder zurückgebracht. Am Sonntagmittag entwickelte sich die bunte Figuren-Installation auf dem Münsterplatz zu einer riesigen kreativen Spielwiese für Kinder und Erwachsene.

Bald schon waren die in gemessenen Abständen ordentlich aufgestellten 95 Zentimeter hohen Einsteins umgruppiert – in eine langen Schlange Wartender, in eine kleine Armee, in scheinbar diskutierende Grüppchen oder nach Farben sortiert. Obwohl die Geheimhaltung der Kunstaktion Teil des Konzepts gewesen war, überraschte das, was bei und nach der Aufstellung der Figuren passierte, selbst den Künstler: Ulm spielte mit Einstein und Ulm bewies Humor. Alt und Jung arrangierten, Touristen und Einheimische wählten sich „ihren“ Einstein fürs Foto aus und ganze Familien adoptierten fürs Bild eine der Figuren, quasi als Familienmitglied.

Der knapp dreijährige Jonas fand es großartig, dass die Figur eines erwachsenen Mannes genauso groß war wie er selbst und er sich zwischen all den Figuren eines älteren Erwachsenen auf Augenhöhe bewegen konnte. Mit spielerischer Entdeckerfreude untersuchten Jonas und seine Schwester Lina die Figuren. Ob man dem Mann auch den kleinen Kinderfinger in die Nase stecken konnte?

Ulm sei „immer auf der Suche nach der ulmischen authentischen Erzählung zu Einstein in Ulm“ gewesen, sagte Kulturbürgermeisterin Iris Mann zur Eröffnung der Aktion. Mit „Mensch Albert“ wolle man die Person Albert Einstein den Menschen im öffentlichen Raum in leichter Weise nahebringen. Hörl berichtete von seinen Überlegungen, wie Einstein zu kleiden sei: Es habe wohl kaum einen uneitleren Menschen gegeben, sagte Hörl. Der Physiker habe Vorlesungen vor seinen Studenten durchaus auch barfuß in Latschen gehalten und er habe bei einer Bewerbung seinen Nobelpreis verschwiegen. Hörl ging es darum, Einstein in der Figur die Würde zu erhalten und dennoch seine Uneitelkeit zu zeigen.

Über das von Pleiten, Pech und Pannen charakterisierte Verhältnis zwischen seiner Geburtsstadt Ulm und dem Physiker Albert Einstein sprach Stadtarchivdirektor Michael Wettengel. Er berichtete von den 17 Originalbriefen Einsteins, die das Stadtarchiv hat, und über die Familie Einsteins, in der alle seit 300 Jahren schwäbische Wurzeln hatten. Einstein sei wohl nach dem als Kleinkind erfolgten Umzug nach München im Leben noch öfter in Ulm gewesen, habe ein fürsorgliches Verhältnis zu seinen Ulmer Verwandten gehabt, habe auch das Münster besucht und sei nachweislich auf den Münsterturm gestiegen.

Einstein sei „das“ Credo für Ulm, erläuterte Hörl: Die Verortung eines Menschen mit der Stadt seiner Geburt sei „wahnsinnig wichtig“ – unabhängig davon, wie lange ein Mensch in seiner Geburtsstadt gelebt hat. Einstein sei ein echter Ulmer gewesen. „Er ist hier geboren. Das ist die Idee der Geburt.“

Aktion: „Mensch Albert“ ist bis zum 3. Juni auf dem Münsterplatz zu sehen. Parallel zeigt das Ulmer Museum eine Ausstellung mit Werken Ottmar Hörls zu Themen, die sich auf Einsteins wissenschaftliche Forschung beziehen.

Themen Folgen