Ulmfilmtage starten: Klassiker und eine neue Produktion

Am kommenden Samstag starten die siebten Ulmfilmtage in der Lichtburg. Ein Film aus dem Jahr 1953 wird dabei mit Aufnahmen aus der Region kombiniert.

Von Dagmar Hub

Am Samstag, 4. Januar, beginnen die siebten Ulmfilmtage: Diesmal lädt Protel-Chef Günter Merkle zu einer filmischen Reise über Ulm hinaus ein – mit historischen Filmen, mit Klassikern der bisherigen Ulmfilmtage und mit ganz Neuem: Die Produktion „um Ulm herum...“ kombiniert Besuche besonderer Orte und Menschen im weiteren Ulmer und Neu-Ulmer Umfeld – wie des Günzburger Barock, des Illertisser Carillons und der Ettlenschießer Pfingstlümmel – mit einem Film, der 1953 in Altheim/Alb produzierte wurde – als landwirtschaftlicher Lehrfilm mit einer Handlung gedacht. Ein junges Bauernpaar übernimmt einen Hof – und da ist eine ganze Menge, was es lernen muss.

Was eher unspektakulär wirkt, bekommt eine spezielle Aura durch die Personen, die hinter dem Film oder vor der Kamera standen: Buch und Regie stammen von Ernst Munck; er hatte in Stuttgart/Hohenheim studiert und produzierte bereits in den 30er Jahren Filme. Munck drehte ab Anfang der 50er Jahre eine Reihe „Landwirtschaftliche Filmschau“ und eben auch in Altheim 1953 den ein Jahr später beim Internationalen Filmfestival in Mannheim und Heidelberg gezeigten Streifen „Ein Dorf spielt mit“. Denn die Dorfbevölkerung von Altheim stand als Schauspieler mit vor der Kamera, die Rolle der jungen Bäuerin aber spielte – an der Seite von Herbert Paschat als Jungbauer – Erika Wackernagel, die Ehefrau von Peter Wackernagel, der von 1949 bis zu seinem frühen Tod 1958 zunächst Oberspielleiter und dann Intendant des Theaters Ulm war und die Experimentierbühne „Podium“ gründete.

Ulmfilmtage starten am Samstag, 4. Januar, in der Lichtburg in Ulm

Erika Wackernagel war zu jener Zeit als Schauspielerin am Theater Ulm engagiert und wurde später als TV-Schauspielerin in vielen Krimis und in den Folgen von Michael Verhoevens „Die schnelle Gerdi“ sehr bekannt. Auch für die musikalische Untermalung von „Ein Dorf spielt mit“ griff man nicht niedrig: Die Musik stammt vom später recht bekannt gewordenen Schauspielkomponisten Rudolf Mors, der zu jener Zeit Kapellmeister in Ulm war; für die Effekte zeichnete Karl-Ludwig Ruppel verantwortlich.

„um Ulm herum...“ bildet am Samstag, 4. Januar, um 11 Uhr in der Lichtburg den Auftakt der Ulmfilmtage und läuft dann noch an drei weiteren Tagen um 14 Uhr. Daneben gibt es wieder historische Ulm-Filme aus der Zeit zwischen 1922 und 1944 zu sehen, „Ulm für Fortgeschrittene“ mit einer Reise durch Ulmer Technik- und Kunstgeschichte, die sich bis ans Eiserne Tor fortsetzt, und Filme, die an der einstigen Ulmer Hochschule für Gestaltung produziert wurden. Sibylle Tiedemanns Klassiker „Kinderland ist abgebrannt“, „Estland mon amour“ und „Briefe aus Chicago“ werden ebenso zu sehen sein wie frühe Industriefilme und – zum Abschluss am Sonntag, 12. Januar, – die Aufzeichung des chinesischen Staatsfernsehens über ein Konzert der Ulmer Spatzen im Jahr 2015 während der China-Tournee des Chores.

Der größte Teil der Produktionen der Ulmfilmtage, die von Samstag, 4. Januar, bis Sonntag, 12. Januar, dauern, wird im Lichtburg-Kino zu sehen sein. Ein Teil der Filme läuft erstmals auch im Mephisto-Kino. Das Programm, weitere Informationen und Tickets gibt es auf der Website der Ulmfilmtage, Reservierungen sind auch unter Telefon 0731/9855598 möglich.

