Ulms neuer Generalmusikdirektor bietet mehr als seine Ausstrahlung

Plus Wie der Orchestervorstand der Ulmer Philharmoniker die Wahl von Felix Bender zum Generalmusikdirektor am Theater Ulm bewertet.

Die Entscheidung bei der Wahl des künftigen Ulmer Generalmusikdirektors (GMD) fiel auf den mit Abstand Jüngsten; der 35-jährige Felix Bender erhielt einen Fünf-Jahres-Vertrag und wird schon nach der Sommerpause die Position des scheidenden GMD Timo Handschuh antreten. Maria Braun vom Orchestervorstand der Ulmer Philharmoniker erklärt den Lesern, welche Qualitäten Felix Benders den Intendanten und das Orchester überzeugten.

GMD beherrscht das Handwerk des Dirigierens

"Unser neuer Chefdirigent hat einen sehr klaren Schlag, er beherrscht das Handwerk des Dirigierens", sagt sie. Was an Felix Bender aber ganz besonders sei: Er habe dem Orchester auf großartige Weise die Psychologie der Verdi-Oper "Rigoletto" aufschließen und nahebringen können. "In welcher Stimmung die Rolle jeweils gerade ist." Bender habe zu jedem Satz im Libretto eine Beschreibung geben können, was in diesem Moment passiert und was die Person gerade fühlt, was psychologisch gerade vor sich geht. "Und dieses komplette Durchdringen der Partitur und der Geschichte fand ich sehr schön und wichtig."

Felix Bender war am Leipziger Thomanerchor

Zudem merke man Felix Bender die sängerische Grundausbildung durch seine Jugend im Leipziger Thomanerchor an. "Er hat das Orchester aus dem Atem heraus geführt. Die Bläser und Sänger müssen Raum und Tiefe haben für das Einatmen." Außerdem lobt Maria Braun die sehr positive Ausstrahlung Benders. "Er wirkt sehr offen und positiv eingestellt, ein sympathischer, junger, aufstrebender Mensch." Das Alter aber, erklärt die Bratschistin, habe bei der Entscheidung in der Endrunde keine Rolle gespielt, sondern vielmehr hätten die Ideen und die Inspiration überzeugt, die Felix Bender mitbringe.

Noch keine Pläne für philharmonische Konzerte in Ulm

Mit welchen Musikwerken man in den Herbst starte - sofern die Theater in der Pandemiesituation offen sein werden - das weiß auch der Orchestervorstand nicht. Die Besetzung der Stelle bereits zum Herbst geschah kurzfristig, über Pläne für die Philharmonischen Konzerte der Spielzeit 2021/22 sei noch nicht gesprochen worden. Der Theater-Spielplan selbst werde demnächst herauskommen, aber auf den habe der designierte GMD keinen Einfluss gehabt. Und was die Philharmonischen Konzerte betrifft - natürlich werde Felix Bender das Konzertprogramm nun entwerfen. "Das wird wichtig sein." Was aber in den kommenden Monaten Realität wird, das steht alles in den Sternen, sagt Maria Braun. "Pandemiebedingt. Wir wissen alle nicht, was wir morgen tun."

