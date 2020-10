vor 6 Min.

Ulms neues Team für die Vielfalt in der Stadt

Deutsch-Russen und ihr Austausch mit der Verwaltung soll als Vorbild für andere Gruppen dienen

Von Oliver Helmstädter

Was mit den Deutsch-Russen in Wiblingen möglich wurde, soll auch für andere Gruppen in der Stadt ein Beispiel sein: Der rege Austausch zwischen Stadtverwaltung und den russischstämmigen Ulmern sei inzwischen die Regel. Vor Jahren noch, sei das anderes gewesen. So formulierte Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch eine ganz greifbare Aufgabe eines neues „Teams“ im Rathaus namens „Chancengleichheit und Vielfalt“.

Grundlage der Arbeit soll die bereits vor vier Jahren ausgehandelte „Charta der Vielfalt“ sein. Mit dieser als Papier verpflichtet sich die Stadtverwaltung dem Gedanken, dass Vielfalt eine Stärke und ein Markenzeichen der Stadt ist.

Außerdem haben die drei Rathausmitarbeiter im neuen Team, Elis Schmeer (Koordinierungsstelle Internationale Stadt), Diana Bayer (Leiterin des Ulmer Frauenbüros) und Oliver Arnold (städtischer Inklusionsbeauftragter) die Aufgabe, bis kommendes Jahr ein „Vielfaltskonzept“ zu erstellen. Das soll eine Art Handlungsanweisung werden, wie sämtliche Gruppierungen der Stadtgesellschaft erreicht werden können.

Alle relevanten Dimensionen der Vielfalt sollen nun im neuen Team berücksichtigt werden: Geschlecht, kulturelle oder nationale Herkunft, Behinderung, Alter, sexuelle Identität, Religion und soziale Zugehörigkeit (Milieu). Somit werde der Lebensrealität, die sich durch eine zunehmende Vielfalt der Lebensentwürfe auszeichnet, deutlicher Rechnung getragen. Oberbürgermeister Gunter Czisch: „Der Grundgedanke ist: Wir sind alle Vielfalt. Und wir sehen darin eine unserer Stärken.“ Darum sei es sinnvoll, dass enger kooperiert werde. Czisch: „Diversität und Weltoffenheit sind auch wichtige wirtschaftliche Standortfaktoren in Ulm.“

