vor 41 Min.

Ulrich investiert zwei Millionen Euro

Medizintechnikfirma aus Ulm wächst

Die Firma Ulrich medical blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurück. Für eine effizientere sowie nachhaltige Produktion am Standort Ulm investiert der Medizintechnikhersteller über zwei Millionen Euro. Der Spezialist für Wirbelsäulensysteme und Kontrastmittelinjektoren stellt damit nach eigenen Angaben „die Weichen für die weitere, erfolgreiche Zukunft mit innovativen und qualitativ hochwertigen Produkten ’Made in Germany’“.

Seit über zehn Jahren verzeichne der Medizintechnikhersteller ein konstantes Umsatzwachstum. Christoph Ulrich, geschäftsführender Gesellschafter von Ulrich medical bilanziert: „2018 war erneut ein erfolgreiches Jahr für unser Unternehmen. Wir haben den sehr guten Umsatz auf Vorjahresniveau erreicht und unseren geplanten Gewinn übertroffen.“ Um dem stetigen Wachstum gerecht zu werden, habe Ulrich zu Beginn dieses Jahres zwei CNC-Langdrehmaschinen im Gesamtwert von über 700000 Euro angeschafft. Eine sei bereits in Betrieb, die zweite werde nun aufgebaut. Die neuen Anlagen ermöglichen die Herstellung größerer Stückzahlen in kürzerer Zeit.

Das rasante Wachstum mache sich auch bei der Mitarbeiterzahl bemerkbar. Die Zahl der Angestellten nahm laut Pressemitteilung in den vergangenen fünf Jahren um 47 Prozent zu. Aktuell beschäftigt Ulrich am Hauptsitz in Ulm über 380 Mitarbeiter. (az)

