vor 17 Min.

Umfrage: Sollen Corona-Geimpfte Privilegien bekommen?

Plus Noch ist der Impfstoff gegen Corona knapp. Doch es gibt bereits heftige Diskussionen über mögliche Privilegien für Geimpfte. Eine Umfrage in Neu-Ulm.

Von Andreas Brücken

Noch mangelt es überall am Coronaimpfstoff. Doch sollen Menschen, die gegen das Virus geimpft sind, früher ihre Freiheiten zurückbekommen als andere? Die Debatte darüber entfachte sich jüngst, als der Ticketverkäufer CTS Eventim den Blick in den Impfausweis ins Gespräch brachte, bevor Konzertbesucher die Veranstaltung betreten. Der Vorstandschef des Unternehmens, Klaus-Peter Schulenberg, erklärte dazu, dass dies technisch bereits möglich sei. Ist das ein Schritt für mehr Sicherheit oder zur Spaltung der Gesellschaft?

Georg Birkle, Weißenhorn Bild: Andreas Brücken

Georg Birkle aus Weißenhorn sagt: Wenn Menschen gewisse Privilegien bekommen, weil sie geimpft sind, wird es viele Schwierigkeiten geben weil dadurch eine soziale Ungerechtigkeit entstehen kann. In dieser Krise müssen alle zusammenhalten. Und so, wie wir bisher die Probleme durch das Virus gemeinsam durchgestanden haben, sollten wir auch die Impfungen in Zukunft gemeinsam bewältigen. Man sollte die Menschen in ihrer Meinung akzeptieren, die einer Impfung skeptisch gegenüber stehen.

Erika Mühlbauer, Neu-Ulm Bild: Andreas Brücken

Erika Mühlbauer aus Neu-Ulm sagt: Ich halte von Privilegien für Geimpfte nichts: Egal ob in der Pandemie oder zu normalen Zeiten - alle Menschen sollten immer gleich behandelt werden. Wenn Leute mit einer Impfbescheinigung bei Konzertbesuchen oder im Flugzeug besser behandelt würden, schürt das nur Missgunst und Neid. Das sollten wir besonders jetzt vermeiden, denn davon haben wir in diesen Zeiten schon genug.

Albert Prestele, Neu-Ulm Bild: Andreas Brücken

Albert Prestele aus Neu-Ulm sagt: Ich bin dafür, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Doch wird das nicht gleichzeitig möglich sein. Auch ich warte darauf, bis ich dran bin. Letztlich muss das jeder für sich selber wissen. Ob es nach einer Impfung eine Sonderbehandlung oder sogar ein Privileg geben darf, ist eine schwierige Frage, welche jeweils die Konzertveranstalter oder die Reiseagenturen entscheiden sollten.

Peter Schönefeld, Nersingen Bild: Andreas Brücken

Peter Schönefeld aus Nersingen sagt: Geimpft oder nicht geimpft: Alle Menschen haben die gleiche Behandlung verdient und auch den Respekt vor ihrer jeweiligen Entscheidung. Schließlich will man niemand zu einer Impfpflicht verdonnern. Deswegen dürfen die Menschen auch nicht in ihren Rechten beschnitten werden, wenn sie etwa ins Theater gehen oder in ein Flugzeug steigen wollen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen