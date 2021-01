vor 33 Min.

Umfrage: Was wünschen Sie sich für das Jahr 2021?

Plus Auf das neue Jahr 2021 setzten viele Menschen große Hoffnungen. Wir haben Passanten im Landkreis Neu-Ulm befragt, was sie sich wünschen.

Von Andreas Brücken

Ein bewegtes Jahr mit zahlreichen Entbehrungen liegt hinter uns. Wie kein anderes Ereignis hat Corona die vergangenen Monate auch in unserer Region geprägt. So liegt es auf der Hand, dass die Wünsche für das neue Jahr nicht unbedingt die berufliche Karriere, materielle Dinge oder einen geplanten Urlaub betreffen. Einstimmig wünschten sich die befragten Passanten in unserem Interview vor allem das Ende der Pandemie. Was wünschen Sie sich für das Jahr 2021?





Doris Ludwig, aus Reutti. Bild: Andreas Brücken

Doris Ludwig aus Reutti sagt:

Im vergangenen Jahr war es fast unmöglich, sich wegen der Corona-Bestimmungen mit Bekannten zu verabreden. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass sich die Pandemie endlich abschwächt, damit ich wieder meine Freunde treffen darf, sie herzlich umarmen und mit ihnen gemeinsam Spaß haben kann, wie es eigentlich normal sein sollte.





















Kevin Buch, aus Weißenhorn. Bild: Andreas Brücken

Kevin Buck aus Weißenhorn sagt:

Ich hatte im Rückblick recht viel Glück, weil ich weder beruflich noch familiär von der Corona-Krise betroffen war. Natürlich hoffe ich für die Zukunft, dass besonders meine Familienangehörigen gesund bleiben. Als Wunsch für das neue Jahr habe ich, dass wieder die Normalität zurückkehrt, wie wir sie noch vor der Corona-Krise kannten.

























Ilona Hunger, aus Straß. Bild: Andreas Brücken

Ilona Hunger aus Straß sagt:

Wie die meisten Menschen hoffe ich, dass wir die Normalität wieder zurückbekommen. Deshalb wünsche ich mir, dass sich so viele Menschen impfen lassen wie möglich. Andere Wünsche habe ich keine, weil mir besonders in diesen Zeiten bewusst ist, dass man zum Glück nicht viel mehr braucht als Gesundheit. Wir dürfen froh sein, in diesem Land zu leben.





















Siegfried Baur, aus Weißenhorn. Bild: Andreas Brücken

Siegfried Baur aus Weißenhorn sagt:

Für das neue Jahr habe ich wenige Wünsche. Dafür hoffe ich umso mehr, dass endlich jeder versteht, wie wichtig es ist, sich rücksichtsvoll zu verhalten. Die steigende Zahl der Todesopfer der Pandemie sollte doch Grund genug sein, sich an die geltenden Vorsichtsmaßnahmen zu halten – auch wenn es für den Einzelnen eine Einschränkung sein mag.





















