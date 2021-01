vor 56 Min.

Umfrage in Neu-Ulm: Wie verbringen Sie Ihre Freizeit im Corona-Lockdown?

Plus Kinos, Fitnessstudios, Restaurants und Läden sind geschlossen. Wie verbringen Sie aktuell Ihre Freizeit im Corona-Lockdown? Eine Umfrage in Neu-Ulm.

Von Andreas Brücken

Kinos, Theater und Sporthallen sind geschlossen. Restaurants, Kneipen und Cafés sind ebenfalls seit Wochen zu. Auch Fitnessstudios oder Vereinsaktivitäten ruhen. Der Lockdown hat unsere Freizeitmöglichkeiten erheblich eingeschränkt. Am Montag gehen die umfangreichen Corona-Maßnahmen in eine neue Runde und derzeit ist kein Ende in Sicht. Wir fragten deshalb Passanten: Wie vertreiben Sie sich die Freizeit?

Ursula Ritter Bild: Andreas Brücken

Ursula Ritter aus Neu-Ulm sagt: Als Künstlerin habe ich immer etwas zu tun. Unter anderem arbeite ich als Tanzlehrerin. Da muss man sich ständig neue Konzepte einfallen lassen. Im Moment ist der Unterricht via Zoom besonders arbeitsaufwendig, sodass ich mich über Langeweile nicht beklagen muss. Aber natürlich hoffe ich, dass wir bald wieder zur Normalität zurückkehren werden.

Elya Buch Bild: Andreas Brücken

Elya Buch aus Neu-Ulm sagt: Ich habe einen Garten und liebe es, mich damit zu beschäftigen, weil ich gerne draußen bin. Außerdem nutze ich die Zeit, die einem der Lockdown beschert, um mich mit mir selber zu beschäftigen. Wenn man versucht, an seiner eigenen Persönlichkeit zu arbeiten, kommt recht bald die Erkenntnis, dass man damit viel Zeit verbringen kann.

Andre Tudose Bild: Andreas Brücken

Andre Tudose aus Neu-Ulm sagt: Natürlich ist es schade, dass auch die Restaurants vom Lockdown betroffen sind. Aber wenn ich nicht zum Essen gehen kann, gehe ich einkaufen. Dann probiere ich zu Hause das aus, was ich sonst im Lokal gegessen hätte. Weil ich nicht ins Kino oder Theater gehen kann, beschäftige ich mich stattdessen auch mal daheim mit neuen Büchern.

Marion Schanz Bild: Andreas Brücken

Marion Schanz aus Neu-Ulm sagt: Ich gehe im Supermarkt einkaufen oder mache einen Schaufensterbummel durch die Glacis-Galerie. Außerdem versuche ich oft, für einen Spaziergang rauszugehen, um an die frische Luft zu kommen. Weil ich viel Zeit habe, freuen sich meine Eltern, da ich sie öfter besuchen komme, und meine Katze, die jetzt viel Aufmerksamkeit bekommt.

