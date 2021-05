vor 32 Min.

Umfrage in Neu-Ulm: Wie verbringen Sie den 1. Mai in der Corona-Zeit?

Neben Wanderungen sind am 1. Mai normalerweise immer die Biergärten voll. Wegen Corona geht das in diesem Jahr wieder nicht. Was sind Alternativen?

Von Andreas Brücken

Der Volksmund weiß: "Alles neu macht der Mai." Doch auch am Tag der Arbeit bleibt in diesem Jahr alles beim Alten. Am 1. Mai strömten sonst die Besuchermassen in Biergärten und Parks oder zu Maifeiern. Nun sorgt Corona wieder für traurige Stille. Nur Ausflüge und Wanderungen im kleinen Kreis sind derzeit erlaubt. Gibt es Alternativen zur verordneten Ruhe? Wir waren in Neu-Ulm unterwegs und haben nachgefragt.

