Umfrage zur Rassismus-Debatte: Passt der schwarze König in die Weihnachtskrippe?

Plus Deutschlandweit wurde über die Rassismus-Debatte um die Krippenfiguren im Ulmer Münster berichtet. Wie denken die Menschen im Kreis Neu-Ulm darüber?

Von Regina Langhans

Die Heiligen Drei Könige gehören zur Krippe wie Hirten, Engel, Ochs und Esel. Wie berichtet, sollen die Drei aber aus der Krippe im Ulmer Münster wegen rassistischer Merkmale an der Figur des schwarzen Melchiors vorerst entfernt werden. Deutschlandweit wurde darüber berichtet. In unserer Umfrage wollten wir von Illertisser Passanten wissen: Passt der schwarze König in die Weihnachtskrippe?

Gaby Riedel-Kögel Bild: Regina Langhans

Gaby Riedel-Kögel aus Illertissen sagt: Von den Heiligen Drei Königen war einer schwarz, so ist es überliefert. Wenn im Münster der Melchior wegen seiner Lippen so auf Kritik stößt, wundere ich mich, dass die Figur so lange willkommen war. Ich kenne auch einen dunkelhäutigen Wirt, der sein Lokal „Mohrenkopf“ nicht umbenennen will, nur weil der Name jetzt missliebig erscheint.

Manfred Nagel Bild: Regina Langhans

Manfred Nagel aus Au sagt: Die Reaktionen zu dem Thema halte ich für übertrieben. Ein schwarzer König war schon immer bei den drei Weisen dabei, wegen mir braucht sich da nichts ändern. Wenn sich aber dunkelhäutige Menschen dadurch diskriminiert fühlen, müsste man etwas ändern. Ich denke aber, die Sorge der Menschen gilt derzeit dringenderen Problemen.

Monika Piott Bild: Regina Langhans

Monika Piott aus Dietenheim sagt: Ein Schwarzer gehört zu den Drei Königen dazu. Das ist Überlieferung und nicht rassistisch. Menschen mit anderer Hautfarbe gibt es schon immer. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun. Es wäre eher Rassismus, einen schwarzen König wegzulassen. Außer Zweifel steht: Gegen diskriminierende Verhaltensweisen muss man definitiv einschreiten.

Emese Henle Bild: Regina Langhans

Emese Henle aus Illertissen sagt: Er gehört unweigerlich dazu, so ist schon in der Weihnachtsgeschichte zu lesen. Die Darstellung der drei Weisen, darunter ein Schwarzer, ist uralt. Ihn abzuschaffen oder auf die Heiligen Drei Könige zu verzichten, scheint mir hingegen rassistisch. Die Wiege der Menschheit liegt in Äthiopien, heißt es doch. Und dort haben die Bewohner eine dunkle Hautfarbe.

