Umstrittenes Projekt: Bahn frei für neue Wohnhäuser in Senden

Plus In Senden soll en neues Baugebiet für Einfamilien- und Doppelhäuser entstehen. Das Projekt hat wieder eine Hürde genommen - es gibt aber weiter Widerstand.

Von Carolin Lindner

Mehr Häuser an der Herbartstraße in Senden: Eigentümer der derzeit leeren Grundstücke auf der nördlichen Seite der Straße dürfen sich freuen, sie sind ihrem Wunsch, dort zu bauen, ein Stück näher gekommen. Die Straße ist aktuell nur einseitig bebaut, nördlich ist ein schmaler Streifen im Besitz verschiedener Privateigentümer. Der Bauausschuss der Stadt Senden hatte ihnen schon Ende 2018 grünes Licht gegeben, derzeit wird der betreffende Bebauungsplan geändert. Diesem Entwurf stimmte der Ausschuss mit großer Mehrheit in seiner jüngsten Sitzung zu. Doch nach wie vor gibt es Anwohner, die gegen das Projekt sind.

Zu Beginn gab es Verwirrung wegen der Bezeichnung des Gebiets. Bislang wurde immer nur kurz von der Herbartstraße gesprochen, doch dieser Grünstreifen liegt nach Angaben der Stadtverwaltung innerhalb eines gültigen Bebauungsplans. Dieser heißt "An der Hittistetter Straße" und in der jetzigen Sitzung des Bauausschusses musste deswegen genau dieser Bebauungsplan angepasst werden. Dabei sind die Räte auf Anmerkungen verschiedener Behörden, aber auch auf Wünsche der Nachbarn eingegangen.

Einfamilien- und Doppelhäuser an der Herbartstraße in Senden

Entgegen der ursprünglichen Planung mit Reihenhäusern sind nun nur noch Einfamilien- oder Doppelhäuser erlaubt. Auch die zulässige Höhe wurde von zehn auf 8,5 Meter reduziert. Gebaut werden dürfen zwei Vollgeschosse. Daran stören sich Bewohner aus der Umgebung nach wie vor. "Die Gebäude gegenüber sind viel niedriger", sagt etwa Ingrid Krähling. Zudem hätten sie keine zwei Vollgeschosse, wenden Anwohner nach Auslage des Planentwurfs in einer schriftlichen Stellungnahme ein. Dem widerspricht die Verwaltung: Der rechtskräftige Bebauungsplan setze für die Reihenhausbebauung östlich des Geltungsbereichs zwingend zwei Vollgeschosse fest. Gemäß bayerischer Bauordnung sei ein Vollgeschoss gegeben, wenn mindestens zwei Drittel der Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 Metern aufweisen. Dies sei dort der Fall.

Stadtbaumeister Jörn Marx ging in der Sitzung noch auf Bedenken des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth ein. Diese seien nicht ganz ohne, die Bauherren müssten einiges beachten. Unter anderem sollen zwei Wasserkorridore zwischen Flurstücken freigehalten werden, die Niederschlagswasser auf die angrenzenden Regenrückhalteflächen ableiten. Insgesamt sei der Entwurf jedoch eine schlüssige und saubere Planung und der nächste Schritt deswegen sinnvoll.

"Kleines, feines Wohngebiet" für Senden

Gunter Böckeler ( CSU) empfand den Plan als "kleines, feines Wohngebiet", das der CSU zusage. Er regte an, zusätzlich das Verbot von Schottergärten jetzt schon mit aufzunehmen. Auch für die Freien Wähler sind die Pläne nach der Überarbeitung in Ordnung. Den vorigen Kettenhäusern sei man nicht so aufgeschlossen gegenüber gestanden, sagte Edwin Petruch. Er regte an, für die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg zusätzlich einen zweiten Gehweg einzuplanen. Das unterstützt auch Ingrid Krähling, die die Situation andernfalls als "gefährlich" einstuft. Xaver Merk (Linke) war derselben Meinung, vor allem wegen das geplanten Schulzentrums. Auch die anderen Fraktionen gingen mit und so wurde ein entsprechender Antrag für einen zweiten Gehweg entlang der neuen Bebauung einstimmig beschlossen. Ein Antrag von Xaver Merk auf geringere Höhe der Häuser wurde dagegen abgelehnt. Der Entwurf des Bebauungsplans wurde gegen die Stimmen von Georg Schneider (SPD) und Xaver Merk gebilligt. Er wird nun nochmals ausgelegt.

