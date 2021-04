Umweltfrevel: Unbekannter entsorgt asbesthaltige Platten an See bei Leibi

An einem See bei Leibi hat ein Unbekannter asbesthaltige Eternitplatten entsorgt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Umweltfrevels.

Eine erhebliche Menge an asbesthaltigen Eternitplatten hat ein Unbekannter an einem See in Nersingen-Leibi illegal entsorgt. Der Sondermüll wurde bereits am Donnerstag, 22. April, zwischen 10 und 21 Uhr dort abgeladen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Die Platten wurden teilweise im Gewässer liegend sowie an der Uferböschung des Sees zwischen Leibi und Donau aufgefunden. Es handelte sich dabei um graue Wellplatten, welche vermutlich aus einer Dachsanierung stammen. Die Örtlichkeit ist laut Polizei nur über die Lange Gasse von Nersingen-Leibi aus erreichbar.

Zeugen könnte ein Auto am See in Nersingen-Leibi aufgefallen sein

Der Sondermüll wurde zwischenzeitlich fachgerecht entsorgt. Aufgrund der Menge und Größe der Platten können diese lediglich mit einem entsprechenden Fahrzeug an den See gebracht worden sein. Auf Grund des beengten Zufahrtsweges ist dieses Fahrzeug möglicherweise Passanten aufgefallen. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat Ermittlungen wegen eines Umweltdeliktes aufgenommen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

