21:00 Uhr

Umzug in Straß: Ein ganzes Dorf im Faschingsfieber

Mit wummernden Discobeats und in glitzernden Anzügen führten die „Bixaöffner“ den Faschingsumzug durch Straß an. 16 Gruppen beteiligten sich an der Veranstaltung.

Für den Straßer Umzug haben Freunde, Nachbarn und Vereine wochenlang ihre närrischen Beiträge vorbereitet.

Von Andreas Brücken

Der Faschingsumzug durch Straß dürfte eine der jüngsten närrischen Traditionen im Landkreis sein. Dennoch ist es offensichtlich im Nersinger Ortsteil ein Muss, beim bunten Treiben durch die Straßen mit dabei zu sein.

Angeführt wurde der Zug auch in diesem Jahr wieder vom Prunkwagen der „Bixaöffner“. Die Faschingsabteilung des Fußballvereins hatte sich nicht lumpen lassen und einen aufwendigen Aufbau auf die Räder gestellt. „Disco trifft Schlager“ war das Motto der Truppe, die in glitzernden Kostümen den Wagen begleitete. Funkelnde Spots und bunte Leuchten verwandelten die Dorfstraße in eine wummernde Partymeile. Wie viele Watt hinter den gewaltigen Lautsprechern stecken, wollte Mitorganisator Florian Mauser nicht verraten. „Es reicht aus“, lautete sein knapper Kommentar, den er mit einem breiten Grinsen unterstrich.

Faschingsumzug in Straß: 16 Gruppen beteiligten sich

Ganz ohne Technik kamen die Mitglieder der Theatergruppe „Stiefeltreter“ aus. Die Damen und Herren schoben ihren Mottowagen vor sich her. Die Truppe widmete sich dem Slogan aus dem Bürgerbegehren „Rettet die Bienen“: „Summ, summ, summ, Bienchen summ weiter herum“, war auf dem Wagen zu lesen.

26 Bilder Närrischer Ausnahmezustand in Straß Bild: Andreas Brücken

Mit einer neuen Wortkreation aus Bier und Birnen stehen die „Biernen aus Leibi“ zu ihrer Herkunft: „Wir wollen uns dem Trend der regionalen Produkte anschließen“, sagte Simone Feiger, die, ebenso wie ihre Fasnachtskollegen als Birne verkleidet, dem bunten Handwagen folgte.

Einen „geistreichen“ Beitrag zum Umzug leisteten die „Willy-Brüder“, die als Nonnen verkleidet dem Obstbrand frönten. Frei nach der Westerncomic-Figur Lucky Luke hatten die Mitglieder vom FC Burlafingen das Motto „Wir trinken schneller als unser Schatten“ auf ihren Planwagen geschrieben. Zwar wurde der Anhänger nicht vom legendären „Jolly Jumper“ gezogen, doch auch der historische Traktor war ein echter Hingucker.

Eine Gruppe ließ sich von einem Computerspiel inspirieren

Ganz im Trend der Zeit gingen die Bewohner der Meilerstraße an den Start: Die Gruppe hatte sich das Computerspiel „Fortnite“ zum Motto gemacht. Fast originalgetreu hatten die Mitglieder den Bus nachgebaut, wie er aus der Videoanimation bekannt ist.

Musikalisch gab die Lumpenkapelle aus Fahlheim und die Nersinger Schalmeien den Ton an. Insgesamt 16 Gruppen beteiligten sich in diesem Jahr am Zug durch die Ortschaft.

