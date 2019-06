vor 8 Min.

Unbekannte besprühen Anhänger und Garage in Senden

Unbekannte haben in Senden Graffiti versprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen, die gesehen habe, wie jemand in Senden Graffiti sprüht.

Unbekannte sind in Senden mit einer Sprühdose unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, haben sie nach bisherigem Kenntnisstand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Anhänger, einen Stromkasten und eine Garage im Funkweg und in der Brucknerstraße mit Graffiti beschmiert.

Polizei sucht weitere Graffiti-Geschädigte

Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Eventuelle weitere Geschädigte und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, können sich unter Telefon 07307/910000 bei der Polizei melden. (az)

