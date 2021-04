Unbekannte legen Feuer in Geschäft in Ulmer Innenstadt

In einem Geschäft in Ulm wird ein Feuer gelegt. Zahlreiche Kräfte sind im Einsatz. Zeugen verhindern jedoch Schlimmeres.

Unbekannte haben am Donnerstag einen Brand in einem Geschäft in der Ulmer Innenstadt gelegt. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung.

Demnach bemerkte kurz nach 19 Uhr eine Zeugin das Feuer in dem Geschäft in der Frauenstraße, Ecke Neue Straße. Mehrere Packungen mit Süßigkeiten brannten. Zeugen gelang es, den kleinen Brand zu löschen. Dadurch konnte auch ein Übergreifen des Feuers verhindert werden.

Eine Zeugin erlitt dadurch leichte Verbrennungen. Sie wurde ambulant einem Krankenhaus behandelt.

Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte waren vor Ort. Vorläufigen Schätzungen der Polizei zufolge blieb der Sachschaden gering und soll sich auf mehrere Hundert Euro belaufen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurden die Packungen angezündet. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: