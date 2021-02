vor 15 Min.

Unbekannte schlagen 24-Jährigen in Senden - Grund ist unklar

In Senden ist ein Mann von Unbekannten verletzt worden.

In Senden ist ein junger Mann von zwei Unbekannten geschlagen worden. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein 24-Jähriger ist am Montagabend gegen 19.24 Uhr in der Uhlandstraße in Senden geschlagen worden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Als sich der Geschädigte nach Polizeiangaben auf dem Heimweg befand, wurde dieser von zwei bislang unbekannten Tätern aus noch ungeklärten Gründen geschlagen. Der 24-Jährige erlitt durch die Auseinandersetzung Verletzungen im Gesicht.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen zu dem Vorfall. Wer Hinweise zu den Tätern oder zum Tatablauf geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 mit der Polizeistation Senden in Verbindung setzen. (AZ)

