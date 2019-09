15:34 Uhr

Unbekannte stehlen zwei Türen von Klohäuschen auf Festplatz

Ungewöhnliche Beute haben Diebe in Senden gemacht.

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag auf dem Festplatz in der Danzinger Straße in Senden zwei Toilettentüren samt Rahmen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stiegen die Täter über die Fenster in die Toilettenhäuschen, lösten die Türen samt Rahmen aus der Verankerung und nahmen beides mit. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2200 Euro. (az)

