Unbekannte verbiegen Blitzableiter auf Dach in Senden

Die Sendener Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung in der Berliner Straße.

Die Polizei sucht nach Hinweisen über bislang Unbekannte, die sich an dem Dach eines Verbrauchermarkts in der Berliner Straße in Senden zu schaffen gemacht haben.

Unbekannte haben sich an dem Dach eines Verbrauchermarkts in Senden zu schaffen gemacht. Wie die Polizei meldet, kam es zu der Sachbeschädigung bereits Anfang April. Über das Gerüst kommen die Unbekannten aufs Dach Unbekannte Täter gelangten über ein dort angebrachtes Gerüst auf das Dach eines Verbrauchermarkts in der Berliner Straße und verbogen die angebrachten Blitzableiter. Zudem wurde ein Abwasserrohr aus der Halterung getreten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Anzeige wurde jedoch erst am Donnerstag erstattet. Die Polizei Senden ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 entgegengenommen. (AZ)

