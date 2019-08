14:15 Uhr

Unbekannte versuchen, Maislabyrinth anzulegen

Schaden haben Unbekannte in einem Maisfeld in Pfuhl angerichtet.

Als ein Pfuhler Landwirt am Sonntagnachmittag zu seinem Feld fuhr, stellte er fest, dass jemand versuchte hatte, daraus ein Maislabyrinth zu machen.

Ein 46-jähriger Landwirt stellte am Sonntagnachmittag fest, dass Unbekannte versucht hatten, ein Labyrinth in seinem Maisfeld an der Hauptstraße in Pfuhl anzulegen. Die Täter hatten an verschiedenen Stellen Pflanzen aus dem Boden gerissen und liegen gelassen.

Wer für die Tat verantwortlich ist, konnte bisher nicht geklärt werden. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeiinspektion Neu-Ulm, unter der Telefonnummer 0731/8013-0. (az)

