24.07.2018

Unbekannte wollen Automat aufbrechen

Gerät in der Bank hält Versuch jedoch stand

Mehrere bislang unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden des gestrigen Montags versucht, einen Geldautomaten der Sparkassenfiliale in der Heinrich-Heine-Straße in Offenhausen aufzubrechen und dadurch an Bargeld zu gelangen. Letztlich brachen die Täter der Polizei zufolge nach mehr als zwei Stunden ihren Versuch ab – ohne an Geld gekommen zu sein. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen 1 und 4 Uhr.

Am Geldautomaten entstand durch den unsachgemäßen Öffnungsversuch jedoch Sachschaden. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm bittet Zeugen, die am Montag zwischen 1 Uhr und 4 Uhr Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Das geht entweder telefonisch unter der Nummer 0731/8013-0 oder per E-Mail an pp-sws.neu-ulm.kpi@polizei.bayern.de. (az)

