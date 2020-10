vor 25 Min.

Unbekannter befestigt Betonstein in Maisfeld

Die Polizei vermutet, dass der Täter den Mähdrescher eines Bauern beschädigen wollte. Doch der Vorfall ging glimpflich aus.

Bei Erntearbeiten am Dienstagnachmittag auf einem Maisfeld im Bereich des Mittleren Wegs in Unterelchingen ist das Mähwerk am Mähdrescher eines Landwirt zum Stillstand gekommen. Als der Mann nach der Ursache sah, entdeckte er einen H-Stein – das ist ein Standard-Pflasterstein aus Beton. Ein unbekannter Täter muss den Betonstein zuvor mit Klebeband an einem Maisstamm befestigt haben.

Aus Sicht der Neu-Ulmer Polizei muss dahinter die Absicht gesteckt haben, einen Schaden an dem landwirtschaftlichen Nutzfahrzeug herbeizuführen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Ermittler gelang das aber nicht, da das Mähwerk des Mähdreschers durch den Betonstein blockiert wurde und dieser nicht in die Dreschkammer eingezogen wurde. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat Ermittlungen wegen der versuchten Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet. (az)

