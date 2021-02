vor 16 Min.

Unbekannter beschädigt mit Lastwagen eine Ampelanlage in Senden

Ein Unbekannter hat in Senden wohl eine Ampel angefahren.

Ein Unbekannter zerstört eine Ampel in Senden. Die Polizei geht davon aus, dass ein höheres Fahrzeug sie beschädigt hat und der Fahrer einfach weitergefahren ist.

Eine kaputte Ampel in Senden - und weit und breit niemand zu sehen. Die örtliche Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Wie die Polizei Senden mitteilt, wurde der Dienststelle am Donnerstag eine beschädigte Lichtzeichenanlage in der Berliner Straße mitgeteilt.

Polizei prüft das Schadensbild in Senden

Aufgrund des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass ein höheres Fahrzeug wie ein Lastwagen oder ein Kleintransporter beim Ausfahren aus den dortigen Kundenparkplätzen gegen die Ampel stieß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Im Anschluss setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Möglicherweise wurde der Unfall von Zeugen beobachtet. Diese können sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 mit der Polizeistation Senden in Verbindung setzen. (AZ)

