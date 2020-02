vor 4 Min.

Unbekannter droht, mit Stein auf 67-Jährigen einzuschlagen

Zu mehreren Einsätzen wurde die Polizei in der Nacht zum Samstag in Straß gerufen.

Vorher hatten zwei aus der Gruppe gegen die Garage des Pensionärs uriniert. Es ist nicht der einzige Einsatz, zu dem die Polizei am Wochenende nach Straß ausgerückt ist.

Ziemlich turbulent ist es in der Nacht zum Samstag im Nersingener Ortsteil Straß zugegangen. Zunächst kam einem 31-jährigen Ulmer, der gegen 21.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg unterwegs war, eine Gruppe von sechs Jugendlichen entgegen. Etwa einen Meter vor dem Fahrradfahrer sprangen zwei Jugendliche plötzlich in die Richtung des Mannes, der stark bremsen musste und deshalb stürzte. Der Ulmer verletzte sich dabei am rechten Fuß und am rechten Knie. Das Fahrrad wurde zerkratzt und das linke Pedal verbogen. Die derzeit noch unbekannten Täter flüchteten sofort.

Gegen 22.40 Uhr wurde die Polizei dann über mehrere randalierende Personen vor einem Wohnanwesen im Bühlerweg in Straß informiert. Die bislang Unbekannten verschafften sich Zutritt auf den versperrten Hof eines 67-Jährigen. Dort urinierten mindestens zwei von ihnen gegen die Garage. Als der Hauseigentümer auf das Treiben aufmerksam wurde, forderte er die Gruppe auf, das Gelände zu verlassen. Wie die Polizei mitteilt, eskalierte die Situation dann – der Pensionär wurde von mindestens einer Person aus der Gruppe ins Gesicht geschlagen. Eine weitere Person aus der Gruppe nahm einen Stein in die Hand und drohte damit, auf den 67-Jährigen einzuschlagen.

Unbekannter drohte, mit einem Stein auf den Mann einzuschlagen

Danach randalierte die Gruppe noch im Hof sowie auf der Straße vor dem Grundstück des Opfers. Unter anderem wurde dessen Briefkasten aus der Verankerung gerissen. Die Gruppe flüchtete, bevor die Polizei eintraf. Bei einer umgehend eingeleiteten Fahndung kontrollierte die Polizei mehrere Jugendliche und junge Erwachsene. Die Polizei ermittelt nun, ob diese etwas mit der Tat zu tun haben.

Auch zu einer Faschingsveranstaltung musste die Polizei ausrücken. Dort gerieten gegen 23.40 Uhr ein 26-jähriger Ulmer und ein 23-jährigen Neu-Ulmer in Streit. In dessen Verlauf schlug der 26-Jährige dem 23-Jährigen dann mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Grund für den Streit ist derzeit noch unklar und könnte laut Polizei „in der deutlichen Alkoholisierung der Beteiligten zu finden sein“.

Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Gegen 2.10 Uhr kam es auf der gleichen Veranstaltung zu einer weiteren Körperverletzung: Einem 24-jährigen Neu-Ulmer wurde durch einen 22-Jährigen der Polizei zufolge anscheinend grundlos ins Gesicht geschlagen. Beim Eintreffen der Streifenbesatzungen war nur noch das Opfer vor Ort. Es hatte eine Platzwunde am Hinterkopf sowie Verletzungen am Mund. Der Täter war bereits weg, ist der Polizei aber bekannt.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben und weitere Angaben – insbesondere hinsichtlich der derzeit noch unbekannten Täter – machen können, sich unter Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (az)

