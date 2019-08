14:00 Uhr

Unbekannter fährt nach Unfall mit Verletztem einfach weiter

Bei einer Kollision zwischen zwei Autofahrern fliegen Splitter des Spiegels in eines der Fahrzeuge. Der Fahrer verletzt sich daran, doch der andere Fahrer fährt einfach weiter.

Ein Autofahrer ist nach einem Verkehrsunfall einfach weitergefahren, ohne sich um den anderen leicht verletzten Autofahrer zu kümmern. Wie die Polizei meldet, passierte der Unfall am Freitag gegen 18.40 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Niederhausen und Beuren.

Die Autos stoßen an den Spiegeln zusammen

Ein 57-jähriger Autofahrer war mit seinem grünen Pritschenwagen in Richtung Niederhausen unterwegs. Auf Höhe einer Kuppe kam ihm ein blauer Pritschenwagen (vermutlich der Marke VW) entgegen. Als sich die Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeugspiegel.

Da der 57-Jährige mit offenem Fenster unterwegs war, flogen der Seitenspiegel und Splitter in den Innenraum. Die Splitter verletzten den Fahrer am Oberkörper, der 57-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am flüchtigen Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Vor diesem Unfallfahrzeug fuhr nach bisherigem Ermittlungsstand noch ein Fahrzeug derselben Firma. Unfallzeugen und insbesondere der Unfallverursacher werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. Hinweise unter der Telefonnummer 07309/9655-0. (az)

