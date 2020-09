vor 16 Min.

Unbekannter klaut Kinderwagen

In Geislingen wurde ein Kinderwagen gestohlen.

In Geislingen hat ein unbekannter Täter einen Kinderwagen aus einem Carport gestohlen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Zwischen 9 und 12 Uhr stand der Wagen unbeaufsichtigt in der Oberböhringer Straße in Geislingen. In dieser Zeit stahl ihn ein Dieb aus einem Carport.

Jetzt ermittelt die Polizei aus Geislingen (Telefon 07331/93270). Es handelt sich um einen blauen Kinderwagen der Marke "Bonavi". (az)

