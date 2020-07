16:59 Uhr

Unbekannter schießt mit Luftgewehr auf Autoscheibe

Ein Unbekannter hat in Senden mit einem Luftgewehr auf ein geparktes Auto geschossen. Dabei splitterte die Scheibe.

Mit einem Luftgewehr hat ein Unbekannter offenbar auf die Scheibe eines geparkten Autos geschossen. Wie die Polizei mitteilt, deutet die Spurenlage zumindest darauf hin.

Demnach soll der Vorfall zwischen Sonntagabend, 20 Uhr, und Montag früh, 8 Uhr, passiert sein. In diesem Zeitraum stand ein Auto in der Lusthauser Straße in Senden. Über Nacht wurde laut Polizei die linke Scheibe beschädigt – und zwar durch einen Schuss. Dadurch splitterte die Scheibe, der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Die Polizeistation Senden sucht Zeugen unter der Telefonnummer 07307/91000-0. (az)

