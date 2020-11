vor 4 Min.

Unbekannter schlägt 91-Jährige in Neu-Ulm nieder

Der Angreifer versetzt der Frau unvermittelt einen Ellbogenstoß gegen den Kopf. Die Polizei sucht Zeugen

Eine 91 Jahre alte Frau ist am Montagmittag in Neu-Ulm niedergeschlagen und dabei verletzt worden. Nach Angaben der Polizeiinspektion Neu-Ulm konnten Zeugen den Vorfall beobachten. Der Täter habe demnach einen sehr emotionalen und aggressiven Eindruck gemacht. Der Angriff sei augenscheinlich vollkommen willkürlich und ohne erkennbares Motiv erfolgt. Jetzt hofft die Polizei mithilfe einer Beschreibung auf Hinweise auf den bislang unbekannten Angreifer.

Gegen 11.50 Uhr war die 91-Jährige mit ihrem Rollator in der Bahnhofstraße in Neu-Ulm entlang der Glacis-Galerie unterwegs. Aus Richtung Ludwigstraße kam ihr dann ein unbekannter Mann entgegen und versetzte ihr im Vorbeigehen einen Ellbogenstoß gegen den Kopf. Durch den Schlag stürzte die Frau zu Boden und schlug mit dem Kopf auf dem Gehweg auf. Der Täter flüchtete anschließend in die Bahnhofstraße in westliche Richtung.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, kräftige Figur, Vollbart. Zur Tatzeit trug er eine blau-rote Winterjacke, eine rote Hose, Kapuzenpullover, graue Mütze und weiß-rote Sneakers. Zudem führte er eine weiß-orangefarbene Einkaufstasche mit sich.

Die 91-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung stationär in eine Klinik gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief laut Polizei negativ. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung dauern aber an.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder den flüchtigen Täter wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizei zu melden. (az)

