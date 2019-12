vor 18 Min.

Unbekannter schlägt Autofenster mit Hammer ein

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der in Pfaffenhofen großen Schaden angerichtet hat.

In Pfaffenhofen hat ein Unbekannter gewütet und drei Autos schwer beschädigt, die verkauft werden sollten. Was die Polizei bereits weiß.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hat der Täter die Frontscheibe und die beiden linken Seitenscheiben von drei Autos mit einem Hammer eingeschlagen: Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der zwischen Heiligabend und dem vergangenen Freitag in der Diepertshofener Straße in Pfaffenhofen gewütet hat. Zerstört wurden ein Wagen der Marke Ford sowie zwei Autos, die am Rande eines Anwesens zum Verkauf standen.

Das Schadensbild, so die Ermittler, deute darauf hin, dass der Täter die Scheiben unter Zuhilfenahme eines Hammers einschlug. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Die Polizei Weißenhorn bittet unter 07309/9655-0 um Hinweise. (az)

