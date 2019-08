vor 32 Min.

Unbekannter setzt Mülltonne in Brand

Die Polizei musste am frühen Freitagmorgen nach Unterelchingen ausrücken.

Eine brennende Mülltonne in der Weißinger Straße in Unterelchingen hat am frühen Freitagmorgen die Polizei auf den Plan gerufen. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Als die Streife kurz nach der Meldung des Feuers um 3.15 Uhr eintraf, hatte der Anrufer den Brand zwischenzeitlich löschen können. Die Mülltonne war leer, sodass der Polizei zufolge von einer vorsätzlichen Brandlegung durch einen unbekannten Täter ausgegangen werden muss. Glücklicherweise kam es bei dem Brand zu keiner Gefährdung von Wohngebäuden.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet Zeugen, die etwas zur Sachverhaltsklärung beitragen können, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (az)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen Folgen