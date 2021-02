vor 2 Min.

Unbekannter spricht Rentnerin an und stiehlt Geldbörse aus dem Rollator

In Neu-Ulm bittet ein Mann eine Rentnerin erst um einen Gefallen, dann greift er plötzlich in ihren Rollator und stiehlt den Geldbeutel.

Ein bislang unbekannter Mann hat am späten Donnerstagnachmittag eine Rentnerin vor der Glacis-Galerie in Neu-Ulm bestohlen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos, jetzt hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Geschädigte vom Täter angesprochen, nachdem sie das Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße verlassen hatte. Der Mann habe sie nach dem Weg zum Bahnhof befragt. Doch plötzlich habe der Täter dann in den am Rollator angebrachten Korb gegriffen, nahm daraus einen Stoffbeutel und rannte in Richtung Reuttier Straße.

In dem Stoffbeutel befand sich die Geldbörse der Frau. Der Beuteschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 50 Euro. Die sofort eingeleitete Polizeifahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden jetzt gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Kopfbedeckung und soll circa 1,80 Meter groß sein. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen