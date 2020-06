15:00 Uhr

Unbekannter stößt Mann zu Boden und tritt ihn in den Rücken

Mindestens ein Unbekannter hat einen Mann in Senden gestoßen und von hinten getreten.

Die Polizei sucht Zeugen: Ein Mann wird von hinten gestoßen, fällt hin und wird dann getreten - und das mitten in Senden.

Ein Mann wird gestoßen, fällt hin und dann tritt ihm mindestens einer mit dem Fuß in den Rücken: Dieses Szenario hat sich nach Angaben der Polizei in Senden abgespielt.

Bereits am vergangenen Samstag gegen 22.30 Uhr wurde laut Polizeireport ein Mann auf offener Straße in der Zeisestraße von mindestens einer Person von hinten geschubst und fiel hierbei zu Boden. Im Anschluss wurde ihm mit dem Fuß in den Rücken getreten.

Das Motiv der Tat in Senden liegt im Dunkeln

Über ein Motiv der Tat liegen laut Polizei bislang keinerlei Erkenntnisse vor, ebenso wenig über die genaue Anzahl an Tatbeteiligten. Der Geschädigte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Das Geschehen wurde der Polizeistation Senden erst verspätet angezeigt.

Die Polizeistation Senden sucht dringend Zeugen zu dem Vorfall. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 zu melden. (az)

