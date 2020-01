13:45 Uhr

Unbekannter versprüht Pfefferspray: Zeugen gesucht

Mit Pfefferspray hat ein Unbekannter in Neu-Ulm herumgesprüht.

Nachdem ein Unbekannter in Neu-Ulm wahllos Tierabwehspray vor einer Apotheke versprüht hat, sucht die Polizei weitere Geschädigte und Zeugen.

Mittwoch gegen 18 Uhr klagten der Polizei zufolge mehrere Kunden in und vor einer Apotheke in der Augsburger Straße in Neu-Ulm über einen beißenden Geruch. Den ersten Ermittlungen zufolge kaufte ein Mann zuvor dort ein Tierabwehrspray, das er dann sogleich im Eingangsbereich wahllos versprühte.

Offenbar erlitten noch weitere Kunden Atemwegs- und Augenreizungen. Mögliche Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei Neu-Ulm unter Telefon 0731/80130 zu melden. (az)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen