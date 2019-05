vor 35 Min.

Unbekannter versucht, Maissilage bei Bubenhausen anzuzünden

Die Polizeiinspektion Weißenhorn sucht Zeugen einer Brandstiftung. Wann genau sich die Tat ereignete, ist allerdings unklar.

Die Weißenhorner Polizei ermittelt in einem Fall von Brandstiftung. Wie die Polizei mitteilt, versuchte ein unbekannter Täter in den vergangenen Tagen, Maissilage in Bubenhausen anzuzünden. Diese befand sich auf einem freien Feld an der Burgstraße und war mit mehreren Kunststoffplanen abgedeckt. Neben den Planen lagen ungefähr 30 mit Kies befüllte Beschwerungssäcke.

Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt

Der Unbekannte benutzte vermutlich einen Brandbeschleuniger für die Tat. Ein Teil der Säcke und der Folien verbrannte. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07309/96550 bei der Polizei Weißenhorn zu melden. (az)

