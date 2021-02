vor 50 Min.

Unbekannter weckt Bewohner bei Einbruch in Wiblingen

Nach einem versuchten Einbruch in Ulm-Wiblingen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Ein Mann hört mitten in der Nacht Geräusche aus einem Geschäft in Ulm-Wiblingen. Als er nachschaut, entdeckt er einen Einbrecher. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Unbekannter wollte am frühen Mittwochmorgen in ein Geschäft in Ulm-Wiblingen einbrechen. Laut Polizei kam er aber nicht zum Ziel.

Kurz vor 2 Uhr wurde demnach ein Zeuge von Geräuschen geweckt. Er schaute nach und sah, wie ein Unbekannter versuchte, in das Geschäft in der Straße Pranger einzubrechen. Der Täter bemerkte ihn und flüchtete.

Der Unbekannte soll ungefähr 1,75 Meter groß und schlank sein. Sein Alter wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Bei der Tat soll er eine schwarze Hose und eine Lederjacke getragen haben. Seine Haare sollen schwarz gewesen sein.

Die Ulmer Polizei (0731/1880) hat die Spuren gesichert und sucht nun den Täter. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen