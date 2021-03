16:00 Uhr

Unbekannter will in Pfuhl Baum mit Öl vergiften

Die Polizei in Neu-Ulm muss sich aktuell mit Baumschädigungen auseinandersetzen.

Ein städtischer Mitarbeiter nahm am Mittwochmorgen in der Schlesierstraße bei einem Baum starken Öl-Geruch wahr. Ein bislang unbekannter Täter hatte an dem Baum sein Altöl entsorgt, vermutlich mit dem Ziel, dem Baum zu schaden. Die Motive liegen im Dunkeln.

Baumschädigungen in Neu-Ulm wiederholen sich

Bereits in der Vergangenheit kam es an dieser Örtlichkeit zu versuchten Baumschädigungen, so wurde eine Linde angesägt. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf. Zeugenhinweise werden unter der Telefon 0731/8013-0 erbeten. (AZ)

