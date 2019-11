10:00 Uhr

Unbekannter wirft Stein gegen Glastür an Hochschule

Mit einem Stein hat ein Unbekannter eine Glastür an der Hochschule in Neu-Ulm beschädigt.

Mutwillig beschädigt: Ein Unbekannter hat eine Glastür an der Hochschule in der Wileystraße in Neu-Ulm beschädigt.

2500 Euro Schaden an der Tür

Wie die Polizei mitteilt, warf er vermutlich einen Stein gegen die Tür und hat diese dadurch so beschädigt, dass ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro entstanden ist. Der Vorfall passierte am vergangenen Wochenende.

Die Polizei Neu-Ulm sucht nun Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 melden. (az)

