A7 weiter voll gesperrt: Zwei Schwerverletzte und Stau nach Unfall bei Langenau

Auf der A7 zwischen Niederstotzingen und Langenau kam es in Richtung Ulm zu einem schweren Unfall. Die Autobahn wird noch eine Weile voll gesperrt bleiben.

Die A7 ist seit dem frühen Montagmorgen in Fahrtrichtung Ulm komplett gesperrt. Die Sperrung soll laut Polizei noch bis circa 13 Uhr anhalten. Grund für die Sperrung ist ein Unfall, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Ein Lkw sowie ein Auto gingen in Flammen auf.

Wie die Polizei am Mittag mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 4.45 Uhr zwischen Anschlussstellen Niederstotzingen und Langenau. Kurz vor dem Parkplatz Donauried fuhr ein Ford-Fahrer auf einen Lkw auf. Das Auto fing Feuer und entzündete die Ladung des Sattelaufliegers. Das hatte ein Fertighaus geladen. Der Autofahrer sowie sein Beifahrer wurden schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik.

Einsatzkräfte eilten zur Unfallstelle. Autofahrer wurden gebeten, eine Rettungsgasse zu bilden. Die Feuerwehr löschte beide Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 120.000 Euro. Abschlepper mussten die Fahrzeuge aufwändig bergen.

A7 nach Lkw-Unfall bei Langenau voll gesperrt

Die Autobahn ist noch immer voll gesperrt - und soll es sich voraussichtlich auch noch bis circa 13 Uhr bleiben. Das Technische Hilfswerk leite derzeit an der A7-Ausfahrt Niederstotzingen den Verkehr aus, so ein Sprecher der Ulmer Polizei. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Als Umleitungsstrecke gibt die Polizei die U20 an.

Aufgrund der Sperrung kam es zu einem Stau mit einer Länge von bis zu zehn Kilometern. Verkehrsteilnehmer, die die Ausfahrt Niederstotzingen schon in Richtung Ulm passiert hatten und seit dem frühen Morgen in den Autos verharren, wurden von Einsatzkräften versorgt. "Auch Kinder sind betroffen", so der Polizeisprecher. (AZ/krom)

