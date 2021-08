Lkw kracht frontal in Auto: Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Ein Lkw kommt zwischen Asch und Bermaringen auf die Gegenfahrbahn und kracht frontal in ein Auto. Der Fahrer wird bei dem Unfall schwer verletzt.

Bei einem Unfall am Montagmorgen bei Blaubeuren ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Sein Fahrzeug war frontal in einen Lkw gekracht.

Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen Asch und Bermaringen, berichtet die Polizei. Gegen 8.30 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Lastzug auf der Kreisstraße in Richtung Asch. In einer Linkskurve geriet er auf die Gegenspur. Dort kam ein Ford entgegen. Dessen Fahrer wollte noch ausweichen, was die steile Böschung aber nicht zuließ.

Auto und Laster prallten aufeinander. Der 59-Jährige im Ford erlitt schwere Verletzung und wurde in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehren befreiten den Mann, der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der Lasterfahrer überstand den Unfall unverletzt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zu Ursache und Hergang des Unfalls auf. Die Ermittler schätzen den Sachschaden auf rund 120.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren kaputt und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und bis zur Bergung und Reinigung der Straße komplett gesperrt. (AZ)