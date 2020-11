vor 16 Min.

Unfall: Autofahrer weicht bei Bellenberg einer Katze aus

Ein Autofahrer wich bei Bellenberg einer Katze aus - und prallte in einen Baum. (Symbolbild)

Ein Autofahrer hat bei Bellenberg eine Katze geschützt und wich ihr aus - jedoch endete das Manöver mit einem Totalschaden an seinem Auto.

Wegen einer Katze hat ein 65-Jähriger in Bellenberg einen Unfall verursacht. Der Mann fuhr am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr mit seinem Auto auf der Illertaltangente in Richtung Vöhringen. Nach Angaben des Polizeiberichts kreuzte offenbar kurz vor dem Kreisverkehr zum Grieshofweg eine Katze die Fahrbahn. Der Mann versuchte, nach rechts auszuweichen.

Dabei kam er von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 65-Jährige wurde leicht verletzt. An seinem Auto entstand ein Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Der Baum wurde ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 12 100 Euro geschätzt. Der 65-Jährige wurde wegen der Unfallumstände gebührenfrei verwarnt. (az)

