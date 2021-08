Mountainbiker stürzt bei Gerhausen und verletzt sich schwer

Nahe einer Burgruine in Blaubeuren stürzt ein Mann mit seinem Mountainbike in die Tiefe. Der 55-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.

Ein 55-Jähriger ist am Samstag bei Gerhausen schwer verletzt worden. Er musste nach Angaben der Polizei von der Feuerwehr gerettet werden.

Gegen 20 Uhr war der Mountainbiker in der Nähe einer Burgruine unterwegs, als er in die Tiefe stürzte. Die Feuerwehr kam und rettete den 55-Jährigen. Mit schweren Verletzungen brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus. (AZ)