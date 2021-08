Unfall auf B28: Viehtransporter kippt um - Fünf Schweine getötet

Plus Ein Viehtransporter ist auf der B28 bei Neu-Ulm umgekippt. Fünf Schweine müssen getötet werden. Zahlreiche andere Tiere konnten Ersthelfer retten.

Bei einem Unfall am Sonntagabend auf der B28 bei Neu-Ulm ist der Anhänger eines Viehtransporter umgekippt. Fünf Schweine mussten Tierärzte nach dem Unfall wegen ihrer Verletzungen töten. Zahlreiche andere Schweine konnten beherzte Ersthelfer retten.