Schwerer Verkehrsunfall bei Neu-Ulm: Vollsperrung und sieben Verletzte

Bei einem schweren Unfall auf der Staatsstraße 2029 zwischen Holzschwang und Hittistetten wurden mehrere Personen verletzt. Die Straße musste komplett gesperrt werden.

Sieben Verletzte, davon einer schwer und sechs leicht, sowie ein total zerstörter Pkw mit Wohnwagen-Anhänger und drei weitere Pkw mit Totalschaden sind die vorläufige Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Samstagnachmittag gegen 13 Uhr im Landkreis Neu-Ulm auf der Staatsstraße 2029 zwischen Hittistetten (Stadt Senden) und Holzschwang (Stadt Neu-Ulm) ereignete.

Alkoholisierter 37-Jähriger rammte mit seinem VW-Touran einen Wohnanhänger

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein alkoholisierter 37-Jähriger mit seinem VW-Touran in nördlicher Richtung nach Holzschwang unterwegs. Aus bislang noch nicht abschließend geklärten Umständen, so die Polizei, kam der Autofahrer rechts auf das Bankett, steuerte dagegen und kam hierbei auf die Gegenfahrspur. Dort fuhr zu diesem Zeitpunkt ein Pkw mit Wohnanhänger in Richtung Süden. Der Autofahrer kollidierte mit dem Wohnanhänger, was zur Folge hatte, dass sich dieser eindrehte, überschlug und vollständig zerstört wurde.

Nach dem Unfall ist die Straße Staatsstraße 2029 zwischen Holzschwang und Hittistetten bis auf Weiteres gesperrt. Foto: Wilhelm Schmid

Das Gespann stieß dabei noch gegen zwei weitere Autos, die nach derzeitigen Erkenntnissen hinter dem verursachenden Autofahrer fuhren. Sie wurden ebenfalls schwer beschädigt. Insgesamt wurden sieben Personen verletzt, die zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Darunter befindet sich eine schwer verletzte Person. Die Staatsstraße war mit Fahrzeugtrümmern völlig übersät.

Unfall auf Staatsstraße 2029: Aufräumungsarbeiten dauern wohl bis in die Abendstunden

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften des Rettungsdienstes, der Feuerwehren Neu-Ulm Hauptwache, Reutti, Holzschwang und Hittistetten sowie eine Reihe von Polizeistreifen rückten aus. Für die Rettungsmaßnahmen, die polizeiliche Unfallaufnahme und die Aufräumungsarbeiten wurde die Straße zwischen den beiden Orten total gesperrt. Außerdem wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt, wofür die Unfallstelle ebenfalls abgesichert werden musste. Die Arbeiten sind derzeit noch im Gange und werden sich nach Auskunft der Polizei noch bis in die Abendstunden hinziehen.