vor 1 Min.

Unfall an Bahnübergang in Oberelchingen: Auto brennt

In Elchingen ist es am Dienstag zu einem Unfall an einem Bahnübergang gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, hat es am Dienstag einen Unfall an einem Bahnübergang in Oberelchingen gegeben.

Einsatzkräfte sind am Dienstagmorgen zu einem Unfall auf dem Bahnübergang am Riedgartenweg in Oberelchingen ausgerückt. Nach ersten Informationen der Polizei brennt ein Auto.

Sobald weitere Informationen vorliegen, aktualisieren wir den Artikel an dieser Stelle. (AZ)

Themen folgen