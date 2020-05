09:29 Uhr

Unfall an Bahnübergang in Oberelchingen

In Elchingen ist es am Dienstag zu einem Unfall an einem Bahnübergang gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, hat es am Dienstag einen Unfall an einem Bahnübergang in Oberelchingen gegeben.

Einsatzkräfte sind am Dienstagmorgen zu einem Unfall auf dem Bahnübergang am Riedgartenweg in Oberelchingen ausgerückt. Nach ersten Angaben der Polizei geriet eine ältere Autofahrerin, die aus Richtung Thalfingen kam, alleinbeteiligt mit ihrem Wagen ins Schleudern.

Anschließend überfuhr sie ein Verkehrszeichen und kam neben den Bahngleisen nahe des Bahnübergangs zu stehen. (AZ)

