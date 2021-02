vor 33 Min.

Unfall auf A8: Pkw schwer beschädigt - Lastwagen fährt weiter

Auf der A8 bei Elchingen wird ein Auto bei einem Unfall mit einem Lkw schwer beschädigt. Der Lastwagen fährt aber weiter. Jetzt ermittelt die Polizei.

Nach einem Unfall am Montagnachmittag auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Oberelchingen und Ulm-Ost ist der Fahrer eines Sattelzugs weitergefahren. Er meldete sich später von einem Parkplatz aus bei der Polizei, da er einen Schaden am Heck bemerkte.

Der 42-jährige Spanier war nach Polizeiangaben gegen 15 Uhr mit seinem Sattelzug in Richtung Stuttgart gefahren und scherte auf den linken Fahrstreifen aus. Dabei achtete er nicht auf den nachfolgenden Verkehr.

Unfall auf A8 bei Elchingen: Auto wurde an der Front erheblich beschädigt

Ein Autofahrer konnte so nicht mehr ausreichend abbremsen und fuhr dem Sattelanhänger gegen das Heck. Der Wagen wurde an der Front erheblich beschädigt, der Mann verletzte sich leicht und musste sich in einer Klinik behandeln lassen.

Die Feuerwehr aus Oberelchingen half an der Unfallstelle. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg mit rund 31.000 Euro an.

Gegen den Fahrer des Sattelzugs ermitteln die Beamten wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)

