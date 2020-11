vor 31 Min.

Unfall auf B10 mit mehreren Fahrzeugen sorgt für Stauchaos in Ulm und Neu-Ulm

Auf der B10 in Neu-Ulm hat sich ein folgenschwerer Unfall ereignet.

Auf den Bundesstraßen in und rund um Ulm und Neu-Ulm ging am Dienstagmorgen zeitweise nichts mehr voran. Die Ursache war wohl ein Unfall auf der B10.

Ein Unfall auf der B10 hat am Dienstagmorgen für ein Stauchaos in Ulm und Neu-Ulm gesorgt. Nach ersten, noch ungesicherten Informationen der Polizei sollen an dem Unfall bis zu sieben Fahrzeuge beteiligt gewesen sein.

Die Unfallstelle liege demnach in der B10-Unterführung der Memminger Straße in Neu-Ulm. Dort soll sich offenbar ein Reifen eines Lkw selbstständig gemacht haben. Inwiefern es zu weiteren Schäden kam, ist laut Polizei bislang unklar.

Die Folge war ein Stauchaos im morgendlichen Berufsverkehr. Auf der B30 bildete sich auch Stunden später noch ein Rückstau bis zur Ausfahrt Wiblingen, auch die B28 war in Fahrtrichtung Neu-Ulm zeitweise dicht.

Wie lange die Behinderungen noch anhalten, ist ebenfalls unklar. Eine Streife der Polizei sei noch am Unfallort, um die Sachlage zu klären, so ein Polizeisprecher kurz vor 9 Uhr. (krom)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen